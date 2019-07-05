Курган, , 09:58 — REGNUM

В Кургане за хранение немаркированных алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере приговорён к трём годам лишения свободы местный житель. Изменить суровый приговор Курганского городского суда ему не помогла и апелляция в областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

У мужчины на складе обнаружены промаркированные поддельными акцизными марками 7 020 полулитровых бутылок водки «Царская Охота Платиновая»; 3 080 полулитровых бутылок водки «Белая береза», 408 литровых бутылок виски «Jack Daniel’s». А также немаркированных 2 500 пачек сигарет «Fast 10, R: evolution» красный; 500 пачек сигарет «Fast 8, R: evolution» синий. Всё это на общую сумму 2 437 868 рублей.

Помимо этого он признан виновным в использовании для маркировки практически всей вышеуказанной алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок.

Мужчина приговорён по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки») и ч. 4 ст. 327.1 («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование») к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд апелляционной инстанции не согласился с мнением стороны защиты о непричастности осужденного к совершённым преступлениям и оставил приговор без изменения.