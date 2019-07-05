Москва, , 09:54 — REGNUM

Труд тех, кто одновременно со своими выполняет обязанности ушедших в отпуск коллег, должен оплачиваться работодателем. Роструд разъяснил порядок таких выплат, пишет 5 июля «Российская газета».

Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства. Так, при временном переводе работник выполняет только обязанности отпускника.

Совмещение профессий или должностей происходит в рамках одного трудового договора, изменений в обычном режиме работы не происходит. Сумма оплаты при этом прописывается в дополнительном соглашении.

«Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе в свободное от основной работы время на основании отдельно заключаемого трудового договора», — говорится в публикации.

При этом продолжительность рабочего времени не должна превышать половину месячной нормы. Оплачивается работа по совместительству пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, которые определены трудовым договором.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роструде напомнили об удлинённом оплачиваемом отпуске, который полагается некоторым категориям работников.

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