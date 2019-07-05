Москва, 5 июля 2019, 09:54 — REGNUM
Труд тех, кто одновременно со своими выполняет обязанности ушедших в отпуск коллег, должен оплачиваться работодателем. Роструд разъяснил порядок таких выплат, пишет 5 июля «Российская газета».
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства. Так, при временном переводе работник выполняет только обязанности отпускника.
Совмещение профессий или должностей происходит в рамках одного трудового договора, изменений в обычном режиме работы не происходит. Сумма оплаты при этом прописывается в дополнительном соглашении.
«Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе в свободное от основной работы время на основании отдельно заключаемого трудового договора», — говорится в публикации.
При этом продолжительность рабочего времени не должна превышать половину месячной нормы. Оплачивается работа по совместительству пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, которые определены трудовым договором.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роструде напомнили об удлинённом оплачиваемом отпуске, который полагается некоторым категориям работников.
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