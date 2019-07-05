Кимпхо, , 09:34 — REGNUM

В первой половине 2020 года на территории международного аэропорта Кимпхо откроется Национальный музей авиации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

По их словам, вчера, 4 июня, представители компании Korea Aerospace Industries передали в дар будущему музею два самолета южнокорейского производства, такие как T-50 Golden Eagle и KC-100 Naraon.

T-50 Golden Eagle — двухместный сверхзвуковой учебно-боевой реактивный самолет.

После разработки данной модели самолета Южная Корея стала 12-й страной в мире по разработке сверхзвуковых самолетов и 6-й страной по объему экспорта.

Кроме того, T-50 является первым самолетом, получившим международную сертификацию.

Известно, что музей авиации будет построен на пяти этажах грузового терминала международного аэропорта Кимпхо. По предварительным данным, площадь музея составит 18 593 кв.м.

По предварительным данным, в музее будет представлено 13 самолетов.