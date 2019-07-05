Киев, , 09:24 — REGNUM

После разведения сил в районе Станицы Луганской, расстояние между военнослужащими Народной милиции ЛНР и боевиками ВСУ составляет два километра. Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, генерал-лейтенант Михаил Забродский, сообщил 4 июля телеканал «1+1».

"Сейчас разрыв между нами и ними два километра, — рассказал он. — Два километра, с военной точки зрения, — это усложнённый контакт на уровне стрелкового оружия. Остальные средства поражения, даже батальонного звена, могут применяться практически без ограничений. Мы на почти два километра теоретически расширили серую зону, поскольку подтверждений разведки относительно того, что противник отошёл, нет, есть подтверждение ОБСЕ».

По словам Забродского, отход ВСУ теоретически упростил задачу форсирования защитниками ЛНР реки Северский Донец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе Станицы Луганской состоялось разведение сил Народной милиции ЛНР и Украины.

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