Алма-Ата, Казахстан, , 09:14 — REGNUM

Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев пообещал разобраться с неизвестными, которые совершили махинации с землей в микрорайоне Айнабулак-2. Об этом градоначальник сообщил 5 июля на своей странице в Twitter.

Мэр рассмотрел обращение жильцов Айнабулак-2 по вопросу махинации с землей. «К жильцам и застройщику, добросовестно выполнявшему свои обязанности, вопросов нет», — написал Сагинтаев.

Он также отметил, что дал соответствующее поручение ТОО «Предприятие капитального строительства акимата Алма-Аты» (ТОО ПКС).

Отметим, ранее ТОО ПКС обратилось с иском в суд о признании недействительными всех заключенных договоренностей о строительстве двух многоквартирных домов в микрорайоне Айнабулак-2. Суд Жетысуского района Алма-Аты удовлетворил иск ТОО ПКС. В результате под угрозой выселения оказались 140 семей.

Читайте также: За земельные махинации арестован и. о. главы Росреестра Дагестана