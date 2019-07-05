Магас, , 09:04 — REGNUM

Операция по спасению руки избитой семилетней девочки из Ингушетии прошла успешно. По прогнозу врачей, руку удалось сохранить на 50%, сообщила 5 июля министр здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова.

Она рассказала, что ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Операция по удалению тромба проходила под наблюдением врачей из института Рошаля (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии). Во время нее проводились консультации по видеосвязи.

«Мы будем решать вопрос о дальнейшей транспортировке ребенка в центр Рошаля. Вопрос находится на контроле. Все структуры, представители органов власти находятся здесь», — сообщила министр.

Напомним, 4 июня в детскую больницу города Назрани в Ингушетии была доставлена девочка с множественными телесными повреждениями по всему телу. Ребенку грозила ампутация руки из-за тромба. Медики обратились в правоохранительные органы с сообщением о том. что травмы девочка получила в результате истязания. Как установлено, последние полгода она проживала в семье сестры своего отца. Та сообщила правоохранителям, что ребенок якобы упал в яму во дворе.

По факту нанесения побоев СКР возбудило уголовное дело, его расследование взято под контроль главой ведомства.

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