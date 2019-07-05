Левашинский район, Дагестан, , 09:13 — REGNUM

В мошенничестве и подделке официальных документов подозревается председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) из Левашинского района Дагестана. Ему вменяют в вину хищение бюджетных средств на сумму свыше 400 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в 2017 году в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства кооперативу была предоставлена субсидия на возмещение части затрат на производство и реализацию шерсти. Подозреваемый представил в министерство сельского хозяйства и продовольствия республики документы, в том числе договор купли-продажи и товарную накладную о том, что кооператив якобы произвел поставку овечьей шерсти коммерческой организации.

На основании представленных подложных документов на расчетный счет СПК было перечислено более 433 тысяч рублей. Однако прокурорская проверка показала, что между кооперативом и указанной организацией никаких договоров не заключалось. Выделенные деньги председатель СПК присвоил себе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в аналогичном деянии подозреваются гендиректор ОАО «Гергебильский консервный завод» и его родной брат. По версии следствия, они с помощью поддельных документов получили от минсельхоза Дагестана около 6,5 млн рублей на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. Однако средства пошли не на производство, а в карман злоумышленников.