Сеул, , 08:59 — REGNUM

В первой половине 2019 года трое из десяти человек в Южной Корее ушли с работы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на интернет-сервис по поиску работы Job Korea.

Согласно опросу, проведенного среди 1300 человек, 32% или 435 респондентов сообщили, что в первом полугодии 2019 года ушли с прежнего места работы.

Среди них, 34,3% были люди в возрасте от 30 лет, 28,4% — люди в возрасте от 20 лет, 27,8% — люди в возрасте от 40 лет.

Известно, что среднегодовая заработная плата людей, что ушли с работы, колебалась в районе 3,1 млн вон (~$2650). Среднегодовая зарплата лиц в возрасте от 40 лет колебалась в районе 4,2 млн вон (~$3600), в возрасте от 30 лет — 2,7 млн вон (~$2300), в возрасте от 20 лет — 2,4 млн вон (~$2050).

Кроме того, 23% опрошенных сообщили, что ищут работу с адекватной нагрузкой и рабочими часами, 22,1% — ищут работу с достойной зарплатой и перспективой дальнейшего роста.