Эр-Рияд, , 08:48 — REGNUM

Организаторы культурного фестиваля в Джидде назвали имя хэдлайнера фестиваля — им стала американская исполнительница Ники Минаж. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, властей Саудовской Аравии уже успели обвинить в «лицемерии», ведь данное решение не соответствует политике ультраконсервативного Королевства.

Ники Минаж известна своими провокационными выступлениями и откровенными видеоклипами, где исполнительница «не стесняется демонстрировать свою пышную фигуру». Тексты ее песен «пронизаны ненормативной лексикой» и в основном касаются половых отношений и расширения прав и возможностей женщин.

В соответствии с законодательством Саудовской Аравии на концерт будет запрещен проход с алкоголем и не будут допускаться лица младше 16 лет. Мероприятие пройдет на спортивном стадионе имени Короля Абдаллы. Власти Королевства обещают в кратчайшие сроки сделать электронные визы всем иностранцам, которые примут решение посетить фестиваль.