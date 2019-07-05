Дамаск, , 08:48 — REGNUM

В сирийском городе Ракка было найдено массовое захоронение 200 тел. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, представители властей предполагают, что там похоронены жертвы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

Среди обнаруженных трупов было пятеро мужчин среднего возраста, одетых в оранжевые комбинезоны — их обычно носили заложники боевиков. Ясир Аль-Хамис, руководитель разведывательной группы, отметил, что люди были закованы в кандалы, после чего боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) выстрелили им в голову.

По подсчетам Аль-Хамиса, всего в массовом захоронении может находится до 800 тел. Обнаруженное захоронение поможет идентифицировать личности жертв, пострадавших от рук боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

Вооруженная террористическая группировка полностью взяла под контроль Ракку в начале 2014 года, превратив город в столицу «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).