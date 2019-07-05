Сеул, , 08:42 — REGNUM

Сумма средств, которую платят жители Южной Кореи за обучение в высших учебных заведениях в других странах, намного ниже, чем за обучение в школах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей KEB Hana Bank.

Согласно опубликованным данным, среднегодовая сумма средств, которые жители Южной Кореи переводят своим детям, учащимся за границей, составляет $36 тыс.

Известно, что 55,8% средств идет на оплату обучения в колледжах и университетах, 32,3% — на обучение в старших школах.

Средняя сумма средств которую родители переводят детям, учащимся в университетах и колледжах, составляет $23 тыс., а детям, учащимся в старших школах, — $39 тыс.

В случае оплаты обучения в старших школах, родителям приходится ежегодно платить по $49 тыс. за обучение в США, по $45 тыс. за обучение в Канаде и Австралии, по $42 тыс. за обучение в Англии и по $40 тыс. за обучение в Новой Зеландии.

В случае обучения в университетах и колледжах, родителям приходится платить по $40 тыс. за обучение в США, по $25 тыс. за обучение в Англии, по $24 тыс. за обучение в Канаде, по $22 тыс. за обучение Австралии и $7 тыс. за обучение в Японии.