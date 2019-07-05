Киев, , 08:45 — REGNUM

Попытка вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко поучить географии офис президента Украины Владимира Зеленского обернулась конфузом.

4 июля Геращенко опубликовала в социальной сети Facebook сообщение, в котором посмеялась над ошибкой офиса Зеленского, назвавшего столицей Канады Торонто вместо Оттавы.

«На всякий случай, ликбез. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо», — написала она.

Пользователи заметили, что столицей Нидерландов всё же является Амстердам, после чего Геращенко исправила сообщение.

Позже политик заявила, что признаёт свою ошибку:

«Столица Нидерландов — Амстердам. Правительство и королевская резиденция — в Гааге. Как и международные суды. Признаю опечатку», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офис президента Украины опубликовал пресс-релиз, в котором столицей Канады был назван город Торонто.

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