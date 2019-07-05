Тукаевский район, Татария, , 08:28 — REGNUM

Администрация национального парка «Нижняя Кама» продолжает судебные баталии за участки в Татарии, которые выбыли из собственности нацпарка по разным причинам. 29 июля 2019 года Арбитражный суд Татарии начнёт рассмотрение иска к палате земельных и имущественных отношений Тукаевского муниципального района РТ о закреплении прав бессрочного пользования за нацпарком на четыре земельных участка в деревне Белоус Малошильнинского сельского поселения. Иск подан в конце июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Судья Арбитражного суда Республики Татарстан Н.Ю. Бредихина, ознакомившись с заявлением Федерального государственного бюджетного учреждения национальный парк «Нижняя Кама», Елабужский район (ОГРН 1 021 606 958 075, ИНН 1 618 001 016) к палате земельных и имущественных отношений Тукаевского муниципального района РТ, г. Набережные Челны (ОГРН 1 061 682 001 820, ИНН 1 639 032 008) — о признании права постоянного (бессрочного) пользования за ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» на земельные участки с кадастровым номером 16:39:100 402:86, 16:39:100 402:48, 16:39:100 402:49, 16:39:100 401:156, находящиеся по адресу: Республика Татарстан, Тукаевский район, Малошильнинское сельское поселение, деревня Белоус установил, что заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», — отмечается в определении суда.

На публичной кадастровой карте есть данные обо всех спорных наделах. Три из них предназначены для ведения личного подсобного хозяйства. Общая площадь одного из наделов — 1 944 кв. м, кадастровая цена — 229 000,84 рубля, второй оценивается в 107 089,62 рубля при площади 909 кв. м, третий на 3 442 кв. м оценили на 405 452,29 рубля.

Четвёртый надел кадастровой стоимостью 263 636,4 рубля расположен на улице Р. Беляева, 8 его площадь — 2 238 кв. м, разрешённое использование — для индивидуальной жилой застройки, по документу — для индивидуального жилищного строительства. Неизвестно, выделены ли данные участки сельчанам и запланировано ли на них какое-либо строительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года суд удовлетворил иск администрации нацпарка о признании права собственности РФ на надел площадью 3 441,87 кв. м в деревне Белоус. На этом участке расположено пустующее здание конторы, а власти планировали создать сельский клуб. Ответчиками по делу выступала палата земельных и имущественных отношений района и министерство земельных и имущественных отношений РТ.

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Напомним, самые крупные земельные споры нацпарк ведёт в другом районе — Елабужском. В 2011 году власти этого района Татарии по результатам тендера заключили договор купли-продажи крупного массива земли с АО «Земельная корпорация «Лидер». Акционером последнего долгое время был бывший глава правления на сегодня обанкроченного «Татфондбанка», депутат Госсовета Татарии Роберт Мусин. Через несколько лет выяснилось, что большую часть массива продавать в частные руки не имели права — это земли национального парка «Нижняя Кама» и находятся на балансе государства. С 2017 года администрация нацпарка ведёт судебную борьбу за возврат земель. По части участков иски удалось выиграть. В ноябре 2018 года, например, был признан недействительным договор купли-продажи участка на 36,88 тыс. кв.м. К тому моменту и Роберт Мусин, как физлицо, а корпорация-покупателя, как юрлицо, уже находились на этапе банкротства. В деле экс-банкира на сегодня перешли к продаже имущества, также завершено расследование ряда эпизодов, в которых Мусин выступает обвиняемым.

Одним из исков на баланс государства удалось вернуть сразу 25 участков. Некоторые решения обжалуются ответчиками, в числе которых и районные власти.

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