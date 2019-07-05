Тукаевский район, Татария, 5 июля 2019, 08:28 — REGNUM
Администрация национального парка «Нижняя Кама» продолжает судебные баталии за участки в Татарии, которые выбыли из собственности нацпарка по разным причинам. 29 июля 2019 года Арбитражный суд Татарии начнёт рассмотрение иска к палате земельных и имущественных отношений Тукаевского муниципального района РТ о закреплении прав бессрочного пользования за нацпарком на четыре земельных участка в деревне Белоус Малошильнинского сельского поселения. Иск подан в конце июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На публичной кадастровой карте есть данные обо всех спорных наделах. Три из них предназначены для ведения личного подсобного хозяйства. Общая площадь одного из наделов — 1 944 кв. м, кадастровая цена — 229 000,84 рубля, второй оценивается в 107 089,62 рубля при площади 909 кв. м, третий на 3 442 кв. м оценили на 405 452,29 рубля.
Четвёртый надел кадастровой стоимостью 263 636,4 рубля расположен на улице Р. Беляева, 8 его площадь — 2 238 кв. м, разрешённое использование — для индивидуальной жилой застройки, по документу — для индивидуального жилищного строительства. Неизвестно, выделены ли данные участки сельчанам и запланировано ли на них какое-либо строительство.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года суд удовлетворил иск администрации нацпарка о признании права собственности РФ на надел площадью 3 441,87 кв. м в деревне Белоус. На этом участке расположено пустующее здание конторы, а власти планировали создать сельский клуб. Ответчиками по делу выступала палата земельных и имущественных отношений района и министерство земельных и имущественных отношений РТ.
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Напомним, самые крупные земельные споры нацпарк ведёт в другом районе — Елабужском. В 2011 году власти этого района Татарии по результатам тендера заключили договор купли-продажи крупного массива земли с АО «Земельная корпорация «Лидер». Акционером последнего долгое время был бывший глава правления на сегодня обанкроченного «Татфондбанка», депутат Госсовета Татарии Роберт Мусин. Через несколько лет выяснилось, что большую часть массива продавать в частные руки не имели права — это земли национального парка «Нижняя Кама» и находятся на балансе государства. С 2017 года администрация нацпарка ведёт судебную борьбу за возврат земель. По части участков иски удалось выиграть. В ноябре 2018 года, например, был признан недействительным договор купли-продажи участка на 36,88 тыс. кв.м. К тому моменту и Роберт Мусин, как физлицо, а корпорация-покупателя, как юрлицо, уже находились на этапе банкротства. В деле экс-банкира на сегодня перешли к продаже имущества, также завершено расследование ряда эпизодов, в которых Мусин выступает обвиняемым.
Одним из исков на баланс государства удалось вернуть сразу 25 участков. Некоторые решения обжалуются ответчиками, в числе которых и районные власти.
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