Абуджа, , 08:26 — REGNUM

Обвинения в изнасиловании известного пастора в Нигерии вызвало новую волну движения #MeToo в социальных сетях. Женщины делились историями сексуального насилия, призывая к правосудию, передает информационное агентство Reuters.

Фотограф Бусола Даколо, жена популярного нигерийского певца, рассказала в интервью местному телеканалу в пятницу, 28 июня, о том, что священник Биодун Фатойинбо, глава церкви в Абудже, якобы изнасиловал ее, когда она была подростком.

Ее история привлекла внимание общественности и люди ответили возмущением в социальных сетях Twitter и Instagram, используя хэштеги #MeToo, #ChurchToo и #SayNoToRape. По словам активистов, это может стать началом первого в Нигерии крупного движения против сексуального насилия.

Сотни человек вышли на акции протеста в Абудже и Лагосе в воскресенье, 30 июня. Женщины продолжали делиться историями о том, как они были изнасилованы священнослужителями.

«Люди возмущены тем, что правительство не относится к жестокости по отношению к женщинам и девочкам серьезно», — заявил представитель Amnesty International Осаи Оджиго.

Представительство церкви опровергло обвинения по отношению к Даколо, он сам, однако, отказался говорить с журналистами.