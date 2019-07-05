Найроби, , 08:08 — REGNUM

Human Rights Watch опубликовала расследование по делу убийства 21 человека сотрудниками полиции Кении.

Согласно расследованию, проведенному Human Rights Watch, с 21 августа 2018 года полиция Кении без причины совершила убийство 21 человека в трущобах города Найроби.

По информации новостного агентства VOA Swahili, полицию Кении уже неоднократно обвиняли в превышении своих полномочий и нарушениях закона при исполнении обязанностей.

Дандора, Матаре, Истлей и Кайоле были названы районами, наиболее подверженными убийствам, совершаемых сотрудниками полиции. По словам представителей Human Rights Watch, в указанных районах 21 гражданин был убит руками полицейских по обвинению в преступлении.

Расследование было проведено на основе интервью 35 человек, в числе которых свидетели, члены семей пострадавших, торговцы в этих районах, медицинские работники нескольких больниц и местные правозащитники.

Независимое управление по надзору за полицией Кении сообщило, что проводит расследование причин убийств более сотни людей кенийскими полицейскими.