Иерусалим, , 07:59 — REGNUM

В Израиле на 101-м году жизни умерла член первого состава Московской Хельсинской группы (МХГ) правозащитница Мальва Ланда, сообщается на сайте международного общества «Мемориал».

"Третьего июля 2019 года в Хайфе (Израиль) на 101-м году жизни умерла Мальва Ноевна Ланда — правозащитница, член МХГ, политссыльная», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1970-е годы она была одним из самых активных членов МХГ, а также распорядителем Фонда помощи политзаключенным и их семьям. Ланда дважды была в ссылке — по обвинению в поджоге собственного дома и за распространение порочащих советский и общественный строй сведений.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря на 92-м году жизни в Москве скончалась российская правозащитница Людмила Алексеева. Она была похоронена в США — там же, где и другие члены ее семьи.

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