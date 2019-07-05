Киншаса, , 08:08 — REGNUM

В конголезской провинции Итури, страдающей от продолжающихся этнических конфликтов, зафиксированы многочисленные случаи голода. Об этом заявили представители Мировой продовольственной программы ООН.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в ДРК насчитывается 13 миллионов голодающих граждан. Это вторая по масштабу вспышка голода в мире после Йемена. ООН призвала оказать помощь стране, с целью предотвратить ухудшение ситуации.

«Можем ли мы сегодня утверждать, что население провинции Итури страдает от голода? Ответ — да», — отметили представители Мировой продовольственной программы. Данное заявление подтвердил Эрве Верхосел, официальный представитель продовольственной программы ООН.

Пока нет статистики по количеству людей, погибших вследствие голода в провинции Итури. Однако с уверенностью можно сказать о том, что в связи с этническими конфликтами многие люди погибли от голода в нескольких районах провинции.

По словам Эрве Верхосела, программа намеревается увеличить количество оказываемой помощи в три раза, особенно в отношении беженцев, покинувших свои места жительства и поселившихся в безопасных районах страны. Представитель Мировой продовольственной программы признался, что денежных средств недостаточно, поэтому организация активно ищет материальной поддержки. Как сообщается, программе требуется 155 миллионов долларов США до конца этого года для организации своей деятельности в ДРК. 35 миллионов долларов США также будут выделены на борьбу с вирусом Эбола, охватившим данную провинцию.