Бужумбура, , 08:09 — REGNUM

Эксперты ООН призвали международное сообщество обратить внимание на всеобщие выборы в Бурунди, проведение которых запланировано на 2020 год. Заявление прозвучало в эфире радио Организации Объединенных Наций.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, председатель национальной комиссии по расследованию в Бурунди Дуду Диен отметил, что граждане Бурунди по-прежнему живут в страхе в связи с существующей обстановкой в стране, где каждый человек испытывает чувство, что его могут убить или арестовать в любое время.

По его словам, народ Бурунди продолжает подвергаться насилию и надеяться на лучшее, в то время как некоторым гражданам приходится покидать свои дома.

Кроме того, как сообщил Диен, несмотря на то, что Бурунди не состоит ни в каком конфликте, который мог бы стать причиной крупных беспорядков, обстановка в стране настораживает.

Эксперты ООН также считают, что в Бурунди с мая 2018 года наблюдаются серьезные нарушения прав человека, в частности в стране были замечены случаи пропажи граждан, незаконных арестов, гонений, насилия, в том числе и сексуального, лишений населения основных свобод и т.д.