Пермь, , 07:50 — REGNUM

В Пермском края почти с начала 2019 года ликвидировано 205 точек несанкционированного складирования отходов на территории десяти муниципалитетов. Всего на полигоны отправлено более 13 тысяч тонн мусора со стихийных свалок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По данным ведомства ликвидация нелегальных мусорных гор велась по результатам мониторинга территорий, а также на основе обращений жителей и общественных организаций. Жители могут отправлять фото и видео стихийных свалок в местные администрации, а чиновники обязаны отреагировать. Также информацию о нелегальных полигонах отходов можно направлять на портал «Управляем вместе». Работу по выявлению «диких» свалок ведут и специалисты регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго».

В Перми органы местного самоуправления приступили к работам по ликвидации несанкционированных свалок на своих территориях в начале мая. Всего в 2019 году планируется убрать более 580 нелегальных мест складирования мусора.

В краевой столице ежегодно на ликвидацию несанкционированных свалок выделяется 17,5 млн рублей. Как отметили в департаменте ЖКХ городской администрации, благодаря этому ликвидируется порядка 19 тыс. тонн отходов, складированных на муниципальной территории или на территориях, где права не разграничены.