Иерусалим, , 08:07 — REGNUM

7 июля в Израиле стартует международная олимпиада по физике. По сообщениям израильского телеканала Arutz Sheva, свои знания в физике продемонстрируют представители делегаций из 78 стран мира.

Ожидается, что в олимпиаде примут участие 364 школьника, сопровождаемые 250 представителями учебных заведений. Израильская делегация будет представлена пятью учащимися, которые прошли интенсивную подготовку в течение последних двух лет.

Церемония открытия олимпиады состоится вечером 7 июля в кампусе Университета Тель-Авива. Конкурс пройдет в три этапа, результаты каждого их которых определит специальная международная комиссия. Кроме того, во время своего пребывания в Израиле участники олимпиады смогут посетить достопримечательности страны и познакомиться с местной культурой.