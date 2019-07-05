Иерусалим, , 08:11 — REGNUM

4 июля стало известно, что командование Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняло решение об отставке офицера, оскорбившего военнослужащего-эфиопа. Об этом сообщило израильского информационного агентства Ynet.

Израильские солдаты у Стены Плача

Известно, что командир одной из десантных бригад ЦАХАЛ назвал бойца-выходца из эфиопской общины «вонючим негром». Вскоре об инциденте узнало командование израильской армии.

Изначально было принято решение об отстранении офицера от участия в курсе подготовки командиров. Однако подобные санкции не устроили коллег военнослужащего-эфиопа. Бойцы потребовали отставки командира.

Конфликтную ситуацию разрешил командир батальона подполковник Морди Вайс. На встрече с солдатами-эфиопами Вайс объявил о решении об отставке офицера.