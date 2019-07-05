Анкара, , 08:11 — REGNUM

Согласно данным, полученным по результатам анкетирования, проведенного компанией HSBС «Expat Explorer», Турция заняла 7 место в рейтинге стран, лучших для жизни и работы. Компания провела опрос более 18 тысяч иностранцев в 163 странах мира. Опрос призывает оценить возможности, предлагаемые страной, с точки зрения качества жизни, занятости, перспективного дохода и семейной жизни.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, 62% работающих в Турции иностранцев считают, что уровень жизни в Турции выше, чем в стране, откуда они приехали. 52% сообщили, что Турция дала им возможность найти лучшее рабочее место и более продуктивно заниматься хобби. 55% заявили, что в Турции они достигли такой своей цели, как приобретение более качественного жилья и машины. 69% отметили, что в Турции они ощущают себя в безопасности в гораздо большей степени, чем в собственной стране, и подчеркнули близость им по духу местного населения.

59% опрошенных указали, что в Турции они получили возможность больше путешествовать, а 57% — приобрели такие ценные навыки, как знание иностранных языков или умения в области кулинарии. 72% респондентов отметили, что Турция выделяется богатой городской архитектурой, историческими и культурными достопримечательностями, местами проведения досуга.