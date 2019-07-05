Березники, Пермский край, , 07:34 — REGNUM

В Березниках Пермского края после сноса «формальдегидных домов» потребовалась рекультивация земельного участка. Мероприятия по восстановлению почвы планируется завершить в конце июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

Стоит отметить, что от населения поступали многочисленные жалобы на экологические нарушения — подрядчик якобы закапывал строительный мусор, вместо того чтобы вывозить и утилизировать его. Губернатор лично осмотрел площадку, где прежде стояли «формальдегидные дома». В мае 2019 года краевой Госинспекции по экологии и природопользованию дано поручение проверить землю.

Пробы почвы брали дважды, повторно — 28 июня — на участках, где ранее было зафиксировано превышение формальдегида в почве. Анализ проб показал снижение его содержания практически до нормативных значений. После выполнения всего комплекса работ по очистке будет проведут еще одну проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года объявлялся аукцион на демонтаж 58 «формальдегидных домов» в Березниках. Начальная цена составляла всего 1 рубль. Снос завершился осенью 2018 года. Освободившийся земельный участок власти планируют использовать под новую застройку.

Напомним, новый жилой комплекс в Правобережном районе Березников начали строить в 2007 году. Он предназначался для переселенцев из зоны техногенной аварии. По завершении строительства обнаружили, что ПДК формальдегида в домах превышает норматив в 50 раз. Ядовитый газ выделялся из строительных материалов, которые использовались при возведении двухэтажных зданий. Правительство Пермского края в 2016 году приняло решение о ликвидации формальдегидных домов.