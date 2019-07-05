Нью-Дели, , 08:08 — REGNUM

В Индии появятся первые трассы, доступные для передвижения электромобилей с возможностью дополнительной подзарядки. Это произойдет в 2020 году.

Электромобиль

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», на трассах Дели — Агра (трасса «Джамна») и Дели — Джайпур (трасса 48) общей протяженностью 500 километров появятся 18 станций подзарядки для электромобилей. На станциях, являющихся коммерческими предприятиями, можно будет не только подзарядить электрокар, но и заменить батарею. По словам чиновников, стоимость одной станции для подзарядки составит 20 миллионов рупий (18,4 миллионов рублей).

Ожидается, что в тестовом режиме трассы для электромобилей начнут работать уже в сентябре этого года. Окончательное открытие трасс должно состояться не позднее марта 2020 года.