Краснотурьинск, Свердловская область, , 07:04 — REGNUM

В Свердловской области под суд отдан гражданин, который в 2004 году в составе группы лиц совершил нападение на разносчицу пенсий и сопровождавшего её сотрудника ЧОП. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Речь идёт о гражданине 1982 года рождения. Ему вменяют убийство, грабёж и разбой. По данным следствия, в декабре 2004 года на территории посёлка Рудничный под Краснотурьинском в подъезде одного из домов группа из пяти лиц напала на разносчицу пенсий и охранника. Сотрудник ЧОП был убит, а деньги в размере более 206 тыс. рублей похищены.

В СКР добавляют, что сообщники тщательно спланировали нападение. Их роли в преступлении были чётко распределены. Все четверо были вскоре задержаны, а ещё один из подозреваемых скрылся. Но в марте 2019 года и он был задержан.

Как заявил журналистам начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых, подозреваемый был пойман в Сургуте (Югра). Он оказался жителем соседнего региона. Поймать его удалось в ходе отработки личных связей.