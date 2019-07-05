Красноярск, , 06:56 — REGNUM

В пострадавшем от паводка Канске (Красноярский край) материальная помощь может потребоваться примерно 130 семьям — это порядка 350−400 человек, заявил глава города Андрей Береснев на совещании по ликвидации последствий подтопления 4 июля.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, совещание провёл губернатор региона Александр Усс. По словам зампреда правительства Анатолия Цыкалова, побывавшего в Канске, ситуация в городе стабилизировалась: восстановлены электроснабжение, водоотведение, дорожная инфраструктура, продолжается откачивание воды из подвалов домов, с придомовых территорий и дачных участков.

Чтобы помочь горожанам с оформлением документов для компенсации ущерба, в Канске работают мобильные общественные приёмные. Специальные комиссии совершают подворовые обходы для оценки ущерба.

Размер выплат из краевого резервного фонда может составлять от 20 тысяч рублей (при частичной утрате имущества) до 50 тысяч рублей (при полной его утрате). Усс поручил предусмотреть для жителей Канска наибольший размер компенсации из краевого резервного фонда.

Александр Усс «Необходимо выплатить пострадавшим максимальную сумму — по 50 тысяч вне зависимости от степени утраты имущества. Положенные оценочные процедуры и приём заявлений требуется провести в максимально короткие сроки».

Губернатор подчеркнул, что аналогичный подход должен быть при работе с людьми, пострадавшими от паводков в других районах края.

Помимо выплат предусмотрена ещё одна мера поддержки — единовременная адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией (10 тысяч рублей). Чтобы её получить, нужно оформить заявление в органах соцзащиты на местах.

Кроме того, глава региона поручил краевому минсельхозу взять на контроль вопрос об оказании помощи жителям, потерявшим в паводке урожай.

В Канске должны организовать приём заявок на обеспечение древесиной для строительства, ремонта, реконструкции и отопления домов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Канске оценивают ущерб от паводка, из-за которого пришлось эвакуировать порядка 80 человек. По данным МЧС, на сегодняшний день уровень воды в реке составляет 248 см (динамика — 30 см) при критическом 350 см. Подтопленных придомовых территорий и жилых домов нет.

1 июля в Канске побывал губернатор Красноярского края Александр Усс. Об итогах его визита в подтопленный город читайте в материале ИА REGNUM «Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска».

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