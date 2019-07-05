Нур-Султан, , 07:04 — REGNUM

В Казахстане приостановлено свидетельство на выполнение авиационных работ авиакомпании «Дельта Юг» за сокрытие авиапроисшествия в Кызыл-Ординской области. Об этом сообщили в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В комитете уточнили, что 2 июля 2019 года самолет Ан-2 авиакомпании «Дельта Юг» после авиационно-химических работ совершил неудачную посадку — самолет опрокинулся на носовую часть. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Акмолинской области Казахстана потерпел крушение самолет Ан-2, выполнявший химическую обработку сельскохозяйственных земель. В результате авиапроисшествия погиб пилот самолета, двое членов экипажа пострадали.