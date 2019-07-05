5 июля 2019 | Время чтения 1 мин

Алексей Орлов, , 14:00 — REGNUM

А вы еще не владели землей? Невесть каким имением в четыре-шесть соток? С грядками, цветущими яблонями, домиком и баней? Вас миновало такое счастье? Так узнайте тогда, что здесь наши люди не просто работают на земле, эти труженики строят свой цветущий мир, где находят себе утешение от постылой городской суеты. Они радуются общению с природой, учатся любить землю и труд. Возможно, только на своей земле они чувствуют себя полновластными хозяевами. Эти люди ревностны к границам своих владений, подозрительны к чужакам, но порой могут проявлять и гостеприимство. Приглашают соседей на чай и в баню, делятся саженцами и урожаем. Хотя и здесь случаются вражда, воровство, колючая проволока и крики «Кто такой?» издали.

Кочаны капусты — это толпа внимательных слушателей Алексей Орлов © ИА REGNUM

Хозяйка обходит свои владения. Какие-то растения утеплены пластиковыми колпаками. Раньше они служили на местной птицефабрике, предположительно для подачи корма Алексей Орлов © ИА REGNUM Парник. Автору фотографии он показался похожим на некое животное. А вам? Рядом видны пластиковые бутылки, укрывающие саженцы Алексей Орлов © ИА REGNUM Хозяйский кот гуляет по краю ванны для сбора воды. Он любезно попозировал фотографу. А звали его Ланцелот Алексей Орлов © ИА REGNUM Сад ранней весной. На речке, протекающей неподалеку, половодье Алексей Орлов © ИА REGNUM

Цистерна с запасом воды. Неизвестный садовод не позволил ей стоять ржавой и выказал свой художественный талант Алексей Орлов © ИА REGNUM Кот садового сторожа вышел на охоту. Через мгновенье он вытащит из-под земли крота. А вдалеке и хижина какого-то умельца Алексей Орлов © ИА REGNUM Соседние участки. Граница обозначена. Пугало бдит Алексей Орлов © ИА REGNUM Цветку нашлось место в старом тазу. Да и пеньку что зря торчать. Цветок, впрочем, засох Алексей Орлов © ИА REGNUM

Хозяйка заросшего сада. Ей предстоит большая работа по очистке и прополке своих владений Алексей Орлов © ИА REGNUM Детский уголок в саду. Оставленные игрушки. Осень, никого нет Алексей Орлов © ИА REGNUM Пугало на страже. И манекен в саду сгодился. Птица не подлетит, тать не приблизится Алексей Орлов © ИА REGNUM Два персонажа. Своя жизнь, неведомые отношения. Деревья, укутанные на зиму от мороза. Это спасет их и от зайцев, которые любят лакомиться корой в голодную пору Алексей Орлов © ИА REGNUM

Истлевший домик на заброшенном участке. Страшно заходить в такой. Вдруг там кто-нибудь есть? Алексей Орлов © ИА REGNUM Автопортрет Алексей Орлов © ИА REGNUM Природа жизнерадостно цветет и посреди разрухи. Заброшенные давным-давно домики Алексей Орлов © ИА REGNUM Свежеструганные доски, заботливо прикрытые от дождя. Будет стройка Алексей Орлов © ИА REGNUM

Чтобы снять хороший урожай, садоводы обнаруживают воистину русскую смекалку, остроумно приспосабливая подручный материал, и всякий хлам идет в ход. Такая окультуренная природа являет собой новую картину: деревья и кустарники, цветы и корнеплоды выстраиваются так, будто они сами диктуют новый порядок. Садоводы же проявляют всё доступное им творчество. Порой эти люди превращают свои владения в своеобразные галереи форм и инсталляций. Но чаще всего они этого и не подозревают.

Космея. В переводе с греческого — красотка. На востоке этот цветок — символ доброго сердца и чистой любви Алексей Орлов © ИА REGNUM Старая оконная рама со стеклом служит теперь парничком Алексей Орлов © ИА REGNUM Это сады на окраине небольшого села. Домики здесь, по сравнению с загородными, простоваты Алексей Орлов © ИА REGNUM Кем работала эта свинка раньше — неизвестно. Но теперь она лейка. Выглядит довольной Алексей Орлов © ИА REGNUM

Цветущая картошка. В парнике — огурцы. Спеет малина. Всё в порядке Алексей Орлов © ИА REGNUM Хозяйский сын среди пугал Алексей Орлов © ИА REGNUM Урожай собран в мешки. Но вот утащить тяжесть сил не хватило. Возможно, их хозяйка — пожилая женщина. А может, в мешках кто-то сидит Алексей Орлов © ИА REGNUM Воткнутые в землю палки не дадут саженцам упасть. Укроп, как всегда, прекрасен Алексей Орлов © ИА REGNUM