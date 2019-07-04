Москва, , 22:56 — REGNUM

Двенадцать московских проектов вошли в шорт-лист премии Всемирного фестиваля архитектуры (World Architecture Festival), часто именуемой архитектурным «Оскаром». Об этом 4 июля сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, в список финалистов попали как уже реализованные проекты, так и те, что ещё находятся в процессе строительства.

Среди них оказались концертный зал «Зарядье», парк «Тюфелева роща», жилой комплекс «Бродский», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках», проект застройки территории Бадаевского пивоваренного завода, жилой комплекс RED7, Сколковский институт науки и технологий, медицинские кластеры в Коммунарке и «Сколковке», центр госуслуг «Мои документы» возле станции метро «Теплый стан», инсталляция Living in Nature и комплекс «Рассвет LOFT* Studio 3.34».

Как отметил Кузнецов, в текущем году на премию было подано рекордное количество заявок по московским объектам. По его словам, российскиеархитекторы становятся всё более открытыми для мира и все чаще получают престижные международные награды. В результате этого повышается уровень международного сотрудничества и мировые звезды архитектуры охотнее берутся работать в Москве.

«Думаю, уже можно считать, что постепенно наступает новая веха в развитии столицы — период открытости, сотрудничества и высокого качества проектов», — приводит слова главного архитектора пресс-служба мэрии Москвы.

Сообщается, что победители World Architecture Festival будут объявлены в начале декабря 2019 года на церемонии в Амстердаме.