Казань, , 22:25 — REGNUM

Позицию властей Татарии по вопросу установки видеокамерах в мечетях озвучила представитель Казанского кремля Лилия Галимова. По её словам, «принципы светского государства» не позволяют правительству республики вмешиваться в деятельность культовых учреждений.

Курбан-байрам Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Управление такими учреждениями находится в руках соответствующих структур — Духовного управления мусульман», — цитирует Галимову «Татар-информ».

Также она отметила, что камеры видеонаблюдения нужны исключительно для безопасности прихожан.

«Данный вопрос связан исключительно с мерами безопасности на всех объектах массового посещения людей. В данном случае, как это объясняется, установка обусловлена обеспечением безопасности непосредственно тех людей, которые туда приходят, и только с этой целью», — заключила Галимова.

Камеры будут установлены по программе «Безопасный город» и программа оснащения системой видеонаблюдения не ограничится лишь мечетями, камеры будут работать во многих местах массового скопления людей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Таттелеком» в письме к председателю Духовного управления мусульман республики Камилю Самигуллину просил допустить сотрудников компании для осмотра территории для последующей установки видеокамер, сигнал с которых в целях безопасности будут передавать в региональное управление ФСБ и МВД по РТ.

Причём установить дополнительные камеры планируется в мечети «Миргазиян» на улице Декабристов в Казани и мечети в комплексе «Туган авылым». Хотя в них уже есть внутренние видеокамеры.

Позднее пресс-служба ДУМ РТ прокомментировала, что «программа строится на предотвращении угрозы безопасности жизни граждан, в том числе и террористической».

«У нас есть свои внутренние камеры, у нас восемь камер. А вот дополнительные намерены установить по установке ФСБ и МВД», — сказал имам-хатыб мечети «Миргазиян» Абдуррауф Забиров, который также добавил, что у него своё руководство, а «ФСБ и МВД не указ».

Негативно к дополнительным камерам отнёсся и имам мечети в комплексе «Туган авылым» Нуруллах Зиннатуллин, отметивший, что слежка запрещена не только законами государства, но и мусульманской религии, а установку дополнительных камер он посчитал нецелесообразной.

Казанский адвокат Руслан Нагиев в связи со сложившейся ситуацией обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить программу по установке видеонаблюдения в мечетях на соответствие целому ряду федеральных законов, в том числе и Конституции РФ, напоминая, что сбор информации о частной жизни граждан незаконен.

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