Мантурово, Костромская область, , 22:16 — REGNUM

Первичный сосудистый центр в Мантурово станет четвертым в области, открытым по программе развития помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обслуживать он будет более 50 тысяч жителей региона, — сообщает пресс-служба губернатора

Vascu

Медицинский центр разместится на базе Мантуровской окружной больницы. Сейчас здесь готовят помещения для нового медучреждения. Предстоит переложить сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, оборудовать вентиляцию. Отделение укомплектуют необходимым медицинским оборудованием, будут работать стационар и реанимация. Стоимость проекта — 60 млн рублей.

Медики этого специализированного пункта будут оказывать помощь жителям Мантуровского, Нейского, Макарьевского, Межевского и Кологривского районов. Подобные центры в регионе уже работают в Шарье, Галиче и Костроме.

В областном центре аналогичное медучреждение было открыто в 2014 году.

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Здесь проводятся высокотехнологичные операции, на которые раньше костромичам приходилось ездить в столичные клиники. Только в 2018 году в региональном сосудистом центре было проведено более 1300 высокотехнологичных операций. В результате — в 2018 году в Костромской области на 2,7% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Костромской области в 2020 году планируется открыть еще один первичный сосудистый центр.