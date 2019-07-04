Калуга, , 20:31 — REGNUM

В калужском Музейно-краеведческом центре «Дом И.Г. Билибина» 4 июля состоялось торжественное открытие выставки «Край любимый», посвященной 75-летию образования Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в экспозицию вошли материалы из фондов Калужского объединенного музея-заповедника.

Выставка состоит из двух разделов. Первый — «От губернии к области» — посвящен изменениям территориально-административного устройства Российской империи, начиная от 1776 года. Их иллюстрируют подлинные карты конца XVIII—XX веков.

Экспонаты раздела «От традиции к современности» характеризуют традиционные промыслы Калужской губернии. Здесь представлены изделия местных артелей, сувенирная продукция и фотографии, отражающие различные этапы развития региона. Также на выставке представлены картины калужских художников. На живописных полотнах Людмилы Климентовской и Юрия Титова изображена Калуга 1950−1970-х годов. Работа Иосифа Павлишака показывает футуристическую «Калугу будущего».

Выступая на церемонии открытия, заместитель генерального директора Калужского объединенного музея-заповедника Ирина Шмытова отметила, что такие экспозиции всегда являются знаковыми.

«Над этой выставкой работал весь наш коллектив и отдел фондов музея. Мы хотели показать самые знаменательные события Калужской области и отобрали для посетителей из 200 тысяч экспонатов то, что будет интересно многим: страницы истории, основные вехи от традиций к современности», — сказала Шмытова.

Отметим, что на карте страны Калужская область в существующих сегодня границах появилась в 1944 году. Герб, гимн и флаг были утверждены позже. 5 июля отмечается День образования Калужской области и День официальных символов Калужской области.

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