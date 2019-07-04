Москва, , 18:52 — REGNUM

Природоохранный союз Норвегии призывает Россию обратить внимание на возможную экологическую катастрофу в Баренцевом регионе, которая связана с опасным грузом потопленной в годы Второй мировой войны немецкой подводной лодки U-864 — запасами ртути и, предположительно, урана.

Несмотря на то, что Россия имеет огромный опыт по обращению с опасными отходами, Осло не оставляет попыток решить вопрос собственными спорными методами, грозящими экологическим коллапсом для всего региона. Чтобы донести до норвежского правительства информацию не только об экологических рисках, но и возможной финансовой ответственности Норвегии перед мировым сообществом, Россия может предпринять ряд необходимых шагов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля на пресс-конференции «Экология Арктики: угрозы и опасности 2019 года», организованной порталом «Barents News» совместно с ассоциацией журналистов-экологов «ЭКО-пресс», заявил член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Владислав Жуков.

«В этом направлении, я думаю, наиболее эффективно было бы дать сейчас экспертную оценку со стороны и ведущих комитетов Совета Федерации, и общественных площадок, и экспертов — по тем правовым последствиям, в которые могут завести Норвегию сейчас её неправильные решения», — заявил Жуков.

Как пояснил руководитель НКО «Зеленые воины Норвегии» Рубен Оддекалв, у королевства нет необходимых технологий и опыта в решении таких сложных технологических задач. Попадание оксида урана в море грозит тем, что биоресурсы Баренцева региона и всей Арктики могут стать зараженными на долгие годы. Чрезвычайно опасным является и продукт реакции ртути с углеродом и органическими веществами — метилртуть, который является опасным нейротоксином и легко способен распространиться по всей экосистеме региона.

Несмотря на критику экспертов и общественных объединений, правительство Норвегии намерено завалить подлодку покрытием из песка и камня. При этом лодка находится в районе больших подводных течений, которые могут повлиять на положение лодки и привести к её дальнейшему разрушению.

«Проблема ещё и в том, что все исследования проведены государством и не все из них доступны общественности. Мы знаем, что подлодка лежит разломанной на дне и основная часть ртути в передней части лодки. Это может нанести урон окружающей среде. Что касается урана, у нас нет точных данных. Нас не допускают к ним. Есть данные, что она могла перевозить уран. Речь идёт о большом количестве, но пока что ссылаемся только на известные исторические факты. Власти никого не подпускают и хотят провести саркофагирование», — указал Оддекалв.

Норвежские экологи пытались обратиться к российскому правительству и раньше, однако пока что внятной реакции так и не поступило. Как отметила журналист Дарья Митина, обвинять российскую сторону в нерешительности в данном случае было бы преждевременно.

«Тут неправильно адресовать упрёки только нашему правительству. Есть такая вещь, как приоритет международного законодательства перед национальным, и наша страна гораздо лучше восприимчива к доводам международного права, чем правительство Норвегии», — отметила она.

«Проблему нужно интернационализировать. Но это вещь непростая. У Норвегии такого приоритета нет — там приоритет национального законодательства. С этой точки зрения ей ничего не угрожает. Норвегия, например, единственная из стран арктической акватории, которая так и не подписала конвенцию о запрете складирования промышленных отходов в море. Это очень осложняет наши взаимодействия и по тому, что касается приграничной территории», — пояснила Митина.

Отдельную проблему создаёт международная политическая ситуация, отметила она.

«Норвегия не только присоединилась к санкциям, но и участвует во всех антироссийских блоках, что серьёзно затрудняет отношения. Международное сотрудничество затруднено ещё и тем, что двусторонние контакты практически заморожено. Отношений на точке замерзания такого уровня не было фактически со времён окончания Второй мировой войны», — указала Митина.

Несмотря на это, у России есть механизмы, которые могли бы поспособствовать привлечению к проблеме международного сообщества, считает член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Владислав Жуков.

«Да, Норвегия не подключилась ко многим конвенциям. Но в случае, если ущерб из-за действия или бездействия этой страны будет доказан, то он будет оценен не миллионами даже евро, а, возможно, миллиардами. Виновником, по международному праву, будет установлена норвежская сторона, которая не предприняла (необходимые) действия, не прислушалась к экспертному сообществу, не провела достаточно глубокое исследование ситуации — и приняла то или иное неправильное решение», — отметил Жуков.

«Подобная резонансная процедура, которую мы можем предпринять, всё-таки окажет существенное воздействие на правительство Норвегии, чтобы оно пристально и грамотно посмотрело на собственные решения, на возможности купировать эту ситуацию наиболее высокотехнологичным способом», — добавил он.