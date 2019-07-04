Псков, , 18:26 — REGNUM

В Псковской области из-за неблагоприятного прогноза погоды перенесли сроки проведения первого областного палаточного молодёжного форума «Без границ». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, первоначально форум планировали провести с 7 по 12 июля, теперь его сроки сдвинули на 16−21 июля.

«Для нас важно, чтобы молодёжный форум позволил участникам не только получить новые знания, компетенции и навыки для успешной самореализации, но дал возможность вместе интересно и познавательно провести время и получить массу положительных эмоций. Нельзя допустить, чтобы первый палаточный форум превратился в процесс поиска теплой, сухой одежды и закончился заболевшими участниками», — поясниланачальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

По данным метеорологов, с 7 по 12 июля в Псковской области ожидается существенное похолодание до 7−10 градусов ночью и до 12−15 градусов днём, дожди с грозами и порывистый ветер до 18 м/сек. Прогноз на новые даты форума — более оптимистичный.

Отметим, что в первом молодёжной форуме Псковской области «Без границ» примут участие не только молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из России и зарубежных стран, но также специалисты по работе с молодёжью. Работа форума будет организована по нескольким направлениям: патриотическому, добровольческому, политическому, международному, а также по работе со студенческими объединениями в сфере молодёжных медиа.