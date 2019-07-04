Ватикан, , 18:25 — REGNUM

В ходе кратких переговоров Владимира Путина и госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина была достигнута договорённость о сотрудничестве в сфере здравоохранения, сообщает Sky в четверг, 4 июля, со ссылкой на ватиканские источники.

Прибытие Владимира Путина в Ватикан. С префектом Папского дома архиепископом Георгом Генсвайном Kremlin.ru

В частности, речь идёт о совместной работе госпиталя «Младенца Иисуса» с российскими педиатрическими клиниками.

Владимир Путин в ходе своей поездки в Рим и Ватикан проводит встречи с папой Франциском, формальным главой итальянского государства президентом Серджо Маттареллой, а также с премьер-министром Джузеппе Конте и двумя его заместителями, лидерами правящих партий — Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.