Махачкала, , 19:29 — REGNUM

Меньше всего в России страхование жилья распространено в Дагестане и Ингушетии. О страховании своей недвижимости в этих северокавказских республиках заботится менее 1% населения. Соответствующие подсчёты провели эксперты страховой компании «Согласие».

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

В списке регионов с наиболее низким уровнем страхования жилья (по 1% населения) также оказались Калмыкия, Сахалинская и Калининградская области, Еврейская АО, Камчатский край и ещё один субъект СКФО — Кабардино-Балкария.

Чаще всего в России свою недвижимость страхуют в Костромской области и Мордовии — 28% от общего числа жителей. Уровень страхования жилья выше 20% также отмечен в Вологодской, Кировской и Владимирской областях, республиках Марий Эл, Чувашия и Удмуртия, в городе Москва и Подмосковье. В целом по России, согласно исследованию, застраховано 17% домов и 8% квартир.

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Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2019 года в России вступит в силу новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Отныне ущерб пострадавшим будет возмещаться исходя из средне-рыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном регионе. Страховые компании будут выплачивать до 500 тысяч рублей в качестве компенсации, остальная часть будет выплачиваться из бюджетных средств.

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