Москва, , 17:53 — REGNUM

Новый горнолыжный склон будет построен рядом со станцией метро «Прокшино» в поселении Сосенское в Новой Москве. Об этом сообщил генеральный директор компании «А101» Игнатий Данилиди, выступая 4 июля на Московском урбанистическом форуме — 2019, передаёт агентство «Москва».

По его словам, горнолыжный склон станет основным объектом спортивно-развлекательного комплекса Adrenaline Beat, который займёт площадь в 60 гектаров. Высота склона составит 101 метр, и, таким образом, он будет самым высоким в Москве.

Всего в рамках комплекса планируется обустроить четыре склона, на которых будут организованы девять горнолыжных трасс разной сложности, а также трасса для тюбинга.

«Комплекс предложит москвичам около сотни вариантов проведения досуга, в том числе всесезонных спортивных активностей на любительском и профессиональном уровне, шопинга, барбекю, прогулок, пляжного отдыха, образования и саморазвития», — отметил Данилиди.

Сообщается, что проектированием Adrenaline Beat занимается международное архитектурное бюро Masterconcept. Предполагаемый объём инвестиций в проект — порядка 6,7 млрд рублей.