Ульяновск, , 17:34 — REGNUM

В Ульяновской области в рамках государственно-частного партнёрства будет построен лечебный корпус со стационарным отделением скорой помощи. Строительство планируется завершить в 2021 году, объём инвестиций оценивается в 1,4 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Напомним, государственно-частный проект Emergency Department реализуется совместно с ООО «Феникс Менеджмент» на базе центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова. Он направлен на создание удобной современной инфраструктуры лечебного корпуса с применением мультидисциплинарного подхода. В регионе подчёркивают, что это новая модель оказания экстренной медицинской помощи для России, применяемая за рубежом. В проект инвестировано 1,4 млрд рублей. Концессионное соглашение по реализации проекта подписано в 2017 году.

Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году. В минздраве Ульяновской области отмечают, что проект позволит создать «современную клинику с большими возможностями в области высокотехнологичной медицины», что позволит «более эффективно» выполнить задачи в рамках национального проекта «Здравоохранение». В перспективе планируется выйти на реализацию национального проекта по экспорту медицинских услуг.

«Сначала необходимо отремонтировать здание, куда переместится поликлиника и весь персонал из сносимых зданий, затем будет произведен снос этих административных зданий, осуществлен вынос инженерных сетей и перенос газопровода. Эти работы уже начались. Параллельно ведётся работа по проектированию здания нового корпуса. Все сроки вполне реальные. Жители будут получать медицинскую помощь бесплатно по ОМС», — отметила исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Инна Чигирева.

По словам руководителя проекта ООО «Феникс Девелопмент» Евгения Фридмана, будет построено шестиэтажное здание, на первом этаже которого разместится отделение скорой медицинской помощи (emergency department). По его словам, при поступлении больные будут разделены по коридорам, которым присвоят цветовые коды по степени срочности: «зеленый» — для тех, кто может посещать кабинеты самостоятельно, «жёлтый» — для оказания срочной помощи, «красный» — для тех, кому нужна реанимация в течение часа. На втором этаже будет размещено 16 операционных, на третьем и четвертом этажах — отделение травматологии и ортопедии, на пятом — отделение реабилитации.