Москва, , 17:25 — REGNUM

Московское управление МЧС России продлило срок действия экстренного предупреждения о неблагоприятных погоднх явлениях в столице. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Согласно, прогнозу синоптиков сильный ветер порывами до 18 метров в секунду сохранится в Московском регионе до конца суток 4 июля.

В МЧС призвали граждан проявлять осторожность при нахождении на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Водителям также рекомендовано парковать транспортные средства вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Напомним, ранее синоптики предупредили о возвращении «осенней» погоды в Москву в предстоящие выходные дни, 6 и 7 июля. По прогнозу, североатлантические циклоны принесут с собой понижение температуры воздуха до +14…+18 градусов, что соответствует погодной норме сентября.

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