Воронеж, , 17:24 — REGNUM

Направить обращение в прокуратуру Воронежской области для оценки действий собственников «Левобережных очистных сооружений» планирует правительство региона. Об этом 4 июля на молодёжном форуме «Молгород» заявил губернатор Александр Гусев.

«Собственники несут ответственность за намеренное приведение предприятия в состояние, когда начались проблемы. Это преступление — то, что они сделали. А во-вторых, они не выполнили инвестпрограмму, как обещали. Мы даем месяц, чтобы ситуация вернулась к исходной, когда неприятные запахи не беспокоили город», — цитирует Гусева «Коммерсантъ-Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, фекальный запах разной интенсивности периодически накрывает различные районы Воронежа вот уже почти год — впервые жалобы жителей на вонь были зафиксированы в сентябре. В числе причин назывался и интенсивный рост сине-зеленых водорослей в водохранилище, и модернизация ЛОС, и несанкционированные сливы в канализационные колодцы.

В конце мая Александр Гусев посетил «ЛОС» и дал поручение в кратчайшие сроки принять программу мер, которая позволила бы решить проблему неприятного запаха. На днях департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области сообщил, что одним из установленных источников неприятных запахов являлась заполненная недостаточно очищенными сточными водами аварийная карта, а также — неэффективная работа системы биологической очистки ЛОС.

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