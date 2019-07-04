Москва, , 17:47 — REGNUM

В ближайшие пять лет в Москве планируется благоустроить четыре набережные общей протяжённостью 18,5 км. Об этом 4 июля в рамках Московского урбанистического форума заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Речь идёт о береговых зонах в Мневниках, Строгино, Тараса Шевченко и участке между Коломенским и Братеево.

«Москва-река в этих местах очень живописна, например, неподалеку расположен Братеевский каскадный парк. В ближайшие пять лет предлагается к развитию 18,5 км набережных Москвы-реки площадью 309, 2 га», — уточнил Кузнецов.

Всего к 2035 году городские власти планируют благоустроить все городские набережные, а также провести реконструкцию 19% территорий промышленных зон вдоль реки.

Как сообщало ИА REGNUM, протяжённость береговой линии Москвы-реки в черте города превышает 196 км, из которых в настоящее время благоустроено 59 км. В развитии, обслуживании и регулировании объектов на реке принимают участие более 57 городских департаментов и организаций.

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