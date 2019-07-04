Улан-Батор, , 17:10 — REGNUM

Монголия направила партию гуманитарной помощи в пострадавшую в результате наводнения Иркутскую область России. Об этом 4 июля сообщил РИА Новости представитель Россотрудничества в Монголии.

По его словам, гуманитарный груз, включающий 10 тонн муки, 1,5 тысячи банок мясных консервов, а также одеяла и тёплые носки, был собран сотрудниками монгольских учреждений и предприятий. Ожидается, что поезд с грузом прибудет в Иркутск 5 июля. Тем временем в Монголии начался сбор второй партии помощи.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга сегодня заявил, что страна также готова принять в своих летних лагерях до 100 детей из затронутых наводнением районов Иркутской области. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Баттулга проинформировал российского лидера Владимира Путина, выразив ему также соболенования в связи с ЧС.

Как передавало ИА REGNUM, наводнение, вызванное затяжными дождями, началось в Иркутской области 25 июня. В результате оказались подтоплены около 100 населённых пунктов. Жертвой стихии, по последним официальным данным, стал 21 человек.