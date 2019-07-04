Валдай, Новгородская область, , 17:00 — REGNUM

Один из двух Героев России, погибших 1 июля в результате пожара на атомном глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море, был уроженец деревни Красилово Валдайского района Новгородской области Николай Филин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Валдайского райна, память погибших моряков-подводников в Валдае почтят на специальном мероприятии 5 июля в молодёжном центре «Юность».

В школе в селе Едрово Валдайского района, где учился Николай Филин, готовятся установить памятную доску в честь погибшего земляка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2019 года при возгорании на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ погибли 14 моряков, спасших своими действиями остальной экипаж и сам корабль. Аппарат выполнял задание по изучению гидросферы Баренцева моря. Погибшие и выжившие моряки будут представлены к государственным наградам. Глубоководный аппарат ВМФ России будет восстановлен.