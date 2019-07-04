Махачкала, , 19:25 — REGNUM

В особо крупном мошенничестве и фальсификации доказательств подозреваются следователь управления МВД по городу Махачкале и адвокат. Им вменяют в вину хищение из госбюджета более 2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Следственный изолятор (СИЗО) Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в 2013 году в производстве следователя находилось уголовное дело против двух жителей Махачкалы, которые подозревались в хулиганстве. По истечении двух месяцев было принято решение приостановить предварительное следствие. Однако позже следователь и адвокат решили представить дело так, будто бы оно было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

В 2014 году подозреваемые изготовили подложные документы и вместе с исковым заявлением от имени фигурантов дела направили их в суд. Тем самым злоумышленники рассчитывали взыскать из федеральной казаны средства, выделяемые на возмещение вреда гражданам, подвергшимся незаконному уголовному преследованию.

Суд удовлетворил иск и взыскал с Министерства финансов РФ 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 40 тысяч рублей за расходы на адвоката. В последующем на основании доверенности адвокат обналичил поступившие в банк деньги, из которых 100 тысяч рублей отдал реабилитированным, а остальные деньги похитил вместе со следователем.

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Как сообщало ИА REGNUM, в фальсификации доказательств против невиновного человека также подозревается начальник одного из отделов управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана. По данным следствия, полицейский умышленно подставил под уголовную статью сотрудницу одной из аптек города Хасавюрта. У неё якобы в ходе оперативно-разыскного мероприятия было обнаружено наркотическое средство.

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