Екатеринбург, , 16:55 — REGNUM

В Екатеринбурге и Арамиле рекультивируют два мусорных полигона. Об этом заявил министр ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В случае с Екатеринбургом речь идёт о площадке на Широкой речке. Оба полигона прошли предварительное согласование в рамках нацпроекта «Экология», на них будут выделены средства.

«В перспективе будет поданы заявки на рекультивацию других участков», — сказал Смирнов.

Министр напомнил, что из-за изменившегося федерального законодательства многие полигоны не смогли войти в официальный реестр.

Напомним, за первое полугодие 2019 года на разрешенные свердловские полигоны поступило 4 млн кубометров отходов. Это на 20% больше, чем в аналогичный период 2018 года.

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