Чебоксары, , 16:49 — REGNUM

В Чувашии изменяют пропорцию квот в общедоступных охотничьих угодьях с целью «стимула для добычи волков» и увеличения числа копытных. Власти посчитали, что волков в республике больше, чем должно быть по нормативу, поэтому число копытных животных почти не растёт. И предложили поправить закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» в части изменения пропорции установленных квот. Проект был поддержан сегодня, 4 июля, на заседании Госсовета Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, диаметрально меняется пропорция по добыче копытных животных в общедоступных охотничьих угодьях: 70% — физическим лицам, добывшим волков в течение года, предшествующего сезону охоты на копытных животных, 30% — всем остальным физическим лицам.

Врио министра природных ресурсов Чувашии Александр Ефремов «Количество волков меньше отстреливается в общедоступных охотничьих угодьях. Мы проанализировали и получилось, что в закреплённых охотничьих угодьях их больше отстреливается. Из-за того, что волков меньше стало, больше стало копытных. И в связи с этим делаем такую пропорцию: любой желающий охотник, который имеет разрешение, охотничий билет соответствующего образца, приходит и пишет заявление, получает разрешение, идёт добывает волка, соответствующим образом его сдаёт… И в следующем году получает разрешение на добычу копытного животного. Это увеличит непосредственно число копытных животных»

По данным министерства, в 2017—2018 охотничьем сезоне убито 24 волка, из них в общедоступных охотничьих угодьях — четыре, в закрепленных охотничьих угодьях — 20 В сезон охоты 2018−2019 годов убито десять волков, из них в общедоступных охотничьих угодьях — три, в закрепленных — семь. При этом в 2017 и 2018 годах численность лося в общедоступных охотничьих угодьях составляла 227 и 230 соответственно, а в закрепленных охотничьих угодьях — 803 и 902 соответственно. За тот же период численность косули в общедоступных охотничьих угодьях составляла 128 и 224 соответственно, а в закрепленных — 226 и 350 соответственно.

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