Токио, , 16:55 — REGNUM

Разработчики из независимой студии WayForward представили первый геймплейный трейлер своей экшн-игры River City Girls. Проект о двух японских девушках, сражающихся на улицах мегаполиса, выйдет 5 сентября, сообщалось в ролике на YouTube-канале издания GameSpot 3 июля.

Главными героинями River City Girls станут две девушки: Кёко и Мисако. Они отправляются в опасное приключение, чтобы спасти своих парней Кунио и Рики и победить их таинственных похитителей.

Девушки могут сражаться голыми руками, использовать оружие и применять смертоносные спецприёмы. Релиз River City Girls назначен на 5 сентября 2019 года на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Первая игра в серии River City вышла в Японии в 1986 году, там она известна как Kunio-kun или Nekketsu. Оригинальный проект создала японская студия Technōs Japan, сейчас правами на франшизу владеет компания Arc System Works.