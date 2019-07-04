р-н Белозёрский, , 16:48 — REGNUM

В Курганской области 20−21 июля 2019 года состоится открытый межрегиональный фестиваль православного творчества «Чимеевская святыня». Он пройдёт в девятый раз на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, где 3 июля сгорел храм Казанской иконы Божией Матери. О грядущем событии корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Курганской епархии.

Напомним, 3 июля 2019 года сгорел уникальный деревянный храм Казанской иконы Божией Матери, построенный в 1890 году и входящий в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, по мнению православных, избавляет от недугов. Святыню долго искали на пепелище сотрудники МЧС России. У найденной иконы сохранилась в целости металлическая обшивка, сам же святой лик Божией Матери существенно повреждён.

После трагического пожара поползли слухи об отмене ежегодного фестиваля «Чимеевская святыня». В Курганской епархии отрицают отмену фестиваля. Участники девятого православного форума традиционно выступят в номинациях: инструментальная музыка, вокальное искусство, литература, театральное искусство, хореография, художественное и прикладное творчество, православное кино, телевидение, IT и фотография.

Не отменяется и праздник Чимеевской иконы Божией Матери, который пройдёт 21 июля. В Курганское епархии отмечают, что службы в монастырском комплексе не прекращаются. Помимо сгоревшей церкви Казанской иконы Божией Матери, на территории монастыря действуют церковь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и церковь Серафима Саровского.

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