Екатеринбург, , 16:33 — REGNUM

Критическое исследование Института проблем естественных монополий о высоких «мусорных» тарифах в Екатеринбурге само не выдерживает критики. Об этом заявил министр ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник высмеял доклад института, где указывалось, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли в Екатеринбурге на 8,6% с учетом платы за мусор, за содержание жилья и капремонт. Смирнов назвал авторов исследования «экспертами из фейсбука» и заявил, что выводы исследователей неверны.

«Раньше затраты на мусор были спрятаны в жилищные услуги. Далеко не всегда эта сумма выплачивалась транспортировщику, и до 20% мусора не доезжало до свалок», — сказал министр.

В исследовании не были учтены два снижения тарифов, которые уже прошли в Свердловской области, добавил министр.

Ранее Институт проблем естественных монополий выпустил доклад «Рост тарифов на ЖКУ в 2019 году». Екатеринбург занял четвертое место по превышению пределов роста платы за коммунальные услуги, по мнению исследователей.

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