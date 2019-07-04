Сосновый Бор, Ленинградская область, , 16:20 — REGNUM

Среди тех, кто погиб 1 июля в результате пожара на атомном глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море, был житель города Сосновый Бор Ленинградской области, капитан первого ранга Андрей Воскресенский.

В пятницу, 5 июля, в 14:00 на мемориале Защитникам Отечества в Сосновом Бору состоится возложение цветов к памятнику погибшим морякам-подводникам.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования супруге и родственникам Андрея Воскресенского. В телеграмме на имя министра обороны России глава региона передал соболезнования семьям всех других погибших в результате трагедии.

«Выражаю слова сочувствия и поддержки семьям наших офицеров-подводников, их близким и сослуживцам», — заявил Дрозденко.

Соболезнования в связи с гибелью военных моряков, служивших в воинской части в Петергофе, высказали и руководители Сосновоборского городского округа.

«С болью в сердце сосновоборцы узнали, что в числе погибших при исполнении служебного долга — наш земляк, капитан 1 ранга Андрей Владимирович Воскресенский, — говорится в обращении, текст которого опубликован городской интернет-газетой «Маяк». — Сосновоборцы не понаслышке знают, что такое наивысшая степень ответственности за свои действия, за принятые решения — будь то военная или гражданская служба, атомный военный флот или атомная энергетика. Но осознать произошедшее трудно, смириться с утратой невозможно».

Администрация города Сосновый Бор, где расположена Ленинградская атомная электростанция, окажет всю необходимую помощь семье и близким погибшего моряка.